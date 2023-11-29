Музыкальные ступени в Ставрополе отключили на зиму

Музыкальные ступени в подземном переходе на улице Дзержинского в Ставрополе отключили на зимний период. В холодное время года электронные компоненты подвержены повышенному износу, заявил мэр города Иван Ульянченко.

«Чтобы «фортепиано» в подземном переходе ещё долго радовало жителей и гостей краевой столицы, его отключили до наступления благоприятных погодных условий», — сказал градоначальник, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

Материал, из которого изготовлены ступени, рассчитан на эксплуатацию в местах с большой проходимостью, однако его решили не испытывать на прочность.

Музыкальная достопримечательность находится возле центральной площади и радует туристов и местных жителей с 2019 года. Дети не упускают возможности «пробежаться по нотам», а некоторые взрослые даже смогли наиграть популярные мелодии вроде «В траве сидел кузнечик».

Ранее в ноябре сообщалось, что до середины декабря 2023 года в скверах Ставрополя высадят 300 новых деревьев. Кроме того, продолжается озеленение территории внутри кварталов.