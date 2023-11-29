Сборку новогодней елки начали на площади Ленина в Рязани

На площади Ленина в Рязани начался монтаж главной и самой большой новогодней елки в городе. Об этом сообщает городская администрация.

В среду, 29 ноября, рабочие начали устанавливать основание и центральную ось, на которой затем будут закреплены ветки. Полностью монтаж планируется завершить в течение пяти дней, пишет РИА «7 новостей».

Высота дерева составит 22 м. Это будет самая высокая новогодняя елка в городе, уточняет 62INFO.ru.

В других районах Рязани уже тоже приступили к установке новогодних елей. Всего в городе планируется смонтировать 24 праздничных дерева. Все работы по украшению улиц к Новому году обещают закончить к середине декабря.