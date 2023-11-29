Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства альянса не оказывают давление на Киев в вопросе начала мирных переговоров с Москвой. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью генсека блока «Би-би-си».

Отвечая на вопрос о том, подталкивает ли кто-либо из членов альянса Киев к началу переговоров, он ответил отрицательно.

«Нет. Посыл состоит в том, что мы должны оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру. Мы знаем, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров», — заявил Столтенберг.

Кроме того, он считает, что президент РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в переговорах по Украине.

24 ноября депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Тогда же экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Макговерн также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.