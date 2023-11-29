Россиянин Рон Кривой воссоединился с семьей после освобождения из плена ХАМАС

Россиянин Рон Кривой 29 ноября встретился с родителями впервые после освобождения из плена радикального движения ХАМАС. Момент встречи с близкими попал на видео.

Молодой человек прибыл на вертолете в аэропорт, откуда он уехал вместе с родственниками домой.

Утром 26 ноября стало известно о передаче Международному комитету Красного Креста заложника с российским гражданством. Им оказался 25-летний Рон Кривой, который работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который ХАМАС атаковало 7 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Москва позитивно оценивает жест доброй воли палестинского движения по освобождению заложника с гражданством РФ, а также готовность палестинского движения взаимодействовать для решения гуманитарных проблем.

В этот же день семья освобожденного из Газы россиянина поблагодарила МИД России, лично главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в гуманитарной операции.

28 ноября замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить несколько заложников с российским гражданством вне сделки с Израилем в знак признательности за позицию президента РФ Владимира Путина.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.