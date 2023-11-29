В ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок
В торговом центре «Авеню» на юго-западе Москвы рухнул потолок. Об этом 29 ноября сообщили посетители молла.
Видео, на котором видны последствия обрушения, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На полу видны обрушившиеся конструкции потолка: например, кусок отделки упал на пол.
Сотрудники ТЦ пытаются устранить последствия происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как уточняет «Газета.Ru», на месте происшествия одного человека осмотрели врачи, медицинская помощь ему не понадобилась.
Ранее, 25 марта, похожий инцидент произошел в московском торговом центре «Филион». Тогда при обрушении потолка никто не пострадал.