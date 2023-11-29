Хабаровских детей стали чаще называть двойными и тройными именами

Новорожденным в Хабаровском крае стали чаще давать двойные и тройные имена, например, Лиза Елизавета Ирен. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам ЗАГС и архивов регионального правительства.

Так, в 2023 году стало популярно давать малышам следующие имена: Марсело Тесеос, Дэвид-Джан, Дани-Фарес, Самаэль-Арсений, Ян-Леон, Оливия София и Юлия-София.

Помимо этого становятся модными сокращенные формы имен, принятые как официальные: Макс, Маша, Ариша, Лева и прочее. Как отмечает ИА AmurMedia, cамыми необычными стали Ариэль, Добрыня и Космос.

Однако наиболее популярными именами по-прежнему остались Михаил и Артем для мальчиков и Ева и София для девочек. Также выросла популярность Викторий, Анн и Дмитриев.

Ранее «Известия» писали, что выбор необычного имени для ребенка формирует установку на его уникальность, что может создать для него сложности в общении с ровесниками, а также затруднит сепарацию от родителей. Кроме того, работодатели предпочитают не рассматривать резюме людей с экстравагантными именами.