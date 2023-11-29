Пожилой мужчина пострадал при столкновении авто в Энгельсе

В Энгельсе (Саратовская область) в результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 28 ноября на проспекте Фридриха Энгельса. В районе дома №95а микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением 52-летнего водителя столкнулся с «Ладой Калиной».

В результате ДТП пострадал 66-летний водитель отечественной машины, пишет ИА «Взгляд-инфо». Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

В тот же день три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Сызрани (Самарская область). По факту ДТП организована проверка.