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Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в колонии Мордовии

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, который отбывает наказание в исправительной колонии Мордовии, ударил по лицу один из заключенных. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — цитирует заявление «РИА Новости».

В службе отметили, что сотрудники учреждения сразу же пресекли конфликт, а его участников доставили в медицинскую часть. У пострадавшего Уилана фельдшер при осмотре зафиксировала ссадину под глазом. Само происшествие попало на камеры видеонаблюдения. В ведомстве отметили, что по факту случившегося начата проверка.

В свою очередь, адвокат Уилана Владимир Жеребенков добавил, что пока не знает, что конкретно произошло с его подзащитным, но предположил, что возникло «какое-то недопонимание».

«Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место. Я жалею того, кто напал», — заявил защитник агентству.

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Ранее, 24 ноября, представитель Госдепартамента США сообщил, что России сделано «серьезное предложение» по вопросу освобождения осужденного за шпионаж в России американского гражданина Уилана. Там отметили, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен «остается привержен возвращению» Уилана в страну.

До этого, 13 августа, стало известно, что посол США в Москве Линн Трейси посетила Пола Уилана в ИК-17 в Мордовии. 16 августа телеканал CNN сообщил, что Блинкен провел телефонный разговор с Уиланом уже во второй раз. Подробности не раскрывались.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять своего гражданина по схеме обмена заключенными.

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