Президента России Владимира Путина ожидает подарок по итогам декабрьского саммита лидеров Евросоюза, если вместо шага навстречу Украине европейские политики решат отложить переговоры о вступлении Киева в ЕС до весны. Такое мнение выразил корреспондент издания DR Оле Рыборг в своей публикации от 27 ноября.

«То, что должно было стать историческим саммитом при европейской поддержке Украины, вместо этого может оказаться большим европейским рождественским подарком для президента Путина», — говорится в публикации.

По мнению журналиста, несмотря на то, что саммит стран ЕС намечен на декабрь, решение о начале переговоров по вопросу членства Украины может быть отложено до следующей встречи в марте. Весной 2024 года Еврокомиссия (ЕК) должна будет представить доклад о прогрессе Киева в этом отношении, поэтому лидеры Евросоюза примут решение дождаться этого момента.

Рыборг отметил, что в 2024 году в Европе и США пройдут выборы, которые, по его мнению, могут оказаться важной вехой в противостоянии России и Украины. Если Москва сможет найти компромисс с ЕС, то он окажется «болезненным поражением» для Киева, считает журналист.

Он также подчеркнул, что в Евросоюзе немало стран, считающих, что переговоры о членстве Украины наступили слишком быстро. Так, в Польше растет беспокойство по поводу последствий вступления Киева в ЕС, Словакия и Венгрия и вовсе недовольны решением о переговорах.

Рыборг указал и на финансовый аспект вопроса членства Украины в Евросоюзе, поскольку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить бюджет ЕС на ближайшие три года на €100 млрд, из которых €50 млрд планируется предоставить Киеву. Такое решение не вызывает поддержки среди государств — членов Европейского союза, добавил он.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Политолог-германист и кандидат исторических наук Евгения Пименова заявила «Известиям», что вопрос о принятии Украины в Евросоюз будет находиться в подвешенном состоянии. По ее мнению, когда Евросоюзу стало очевидно, что идея «победить Россию на поле боя» оказалась несостоятельной, то перспектива для объединения получить в свои ряды расколотую и деморализованную страну с коллапсирующий экономикой стала пугающей.

Также в этот день фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение До этого, 27 ноября, экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал ЕС «довольно слабым» из-за проблем с финансированием Киева. Тогда газета The Wall Street Journal сообщила об опасениях западных чиновников, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

В начале ноября фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% шагов для вступления в ЕС. Условия подразумевают продолжение борьбы с коррупцией в стране, а также внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств. Он отметила, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.