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Более половины россиян выбирают макароны отечественного производства

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Более половины россиян предпочитают макаронные изделия отечественного производства. Результаты опроса, проводимого Россельхозбанком, появились в распоряжении «Известий» 29 ноября.

Исследование показало, что порядка 51% участников придерживаются мнения, что отечественные макаронные изделия не уступают зарубежным, и однозначно высказались в поддержку местного производителя. 45% опрошенных рассказали, что не обращают внимание на страну-производителя и лишь 4% делают выбор в пользу макарон зарубежного производства.

«С 2017 года производство макаронных изделий растет со средним темпом 4,5%, что говорит о стабильном развитии отрасли в ответ на высокий внутренний спрос. К концу 2023 года экспорт может преодолеть порог в 112 тыс. т. Достигнуть таких показателей Россия сможет в первую очередь за счет увеличения экспорта в страны Ближнего Востока. Заметные объемы также продолжат поставляться на рынки Белоруссии и Туркмении», — прокомментировал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Кроме того, по данным исследования, при выборе макаронных изделий 59,3% россиян в первую очередь обращают внимание на их состав, натуральность и качество. Доступность цены остается определяющим фактором у 34,3% респондентов, а узнаваемость бренда влияет на решение покупки 6,4% потребителей.

Также РСХБ опросил россиян об их предпочтениях к форме макарон. Так, 51,3% опрошенных предпочитает трубчатую форму (перья, рожки, витые рожки и улитки), 29,3% делают выбор в пользу нитеобразных (вермишель и спагетти), а 15% участников любят фигурные макаронные изделия (ракушки, ушки, звездочки, бабочки, спиральки). Оставшиеся 4,4% респондентов отдают предпочтение лентообразной форме — лапше.

В исследовании, проводимом Россельхозбанком в ноябре, приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

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Ранее, 29 ноября, стало известно, что больше половины россиян считают завтрак идеальным временем, чтобы побыть наедине с собой. Так, по данным исследования «Любятово», такого мнения придерживаются 56% респондентов.

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