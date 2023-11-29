СК сообщил о предотвращении теракта на железной дороге в Москве

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке взрыва на железнодорожной станции, сообщила 29 ноября пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», — сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина 1983 года рождения получил задание от неустановленного соучастника и согласился за деньги совершить теракт, взорвав цистерну на ж/д станции с горюче-смазочными материалами.

Фигурант забрал из заранее обозначенного ему места на юго-западе города детонатор. Злоумышленника задержали после изъятия из тайника данного устройства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта») и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).

«Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Накануне в Москве были задержаны граждане, подозреваемые в совершении диверсии на ж/д станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги. Молодые люди в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда, стоявшего на втором пути моторвагонного депо Домодедово, тем самым привели его в негодность. В отношении них возбуждены уголовные дела, предусматривающие диверсии по предварительному сговору.

Тогда же УФСБ по Республике Татарстан сообщило, что сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в регионе — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, предусматривающее подготовку теракта.