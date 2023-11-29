Огонь уничтожил 100 т сена при пожаре в Краснокаменске

Пожар на территории частного дома в Краснокаменске уничтожил 100 т сена. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Забайкальскому краю.

ЧП произошло 20 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 02:58. Пожар ликвидировали 13 человек и пять единиц техники.

Как отмечает ИА ChitaMedia, причину возникновения возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.

Ранее в октябре «Известия» писали, что арендаторов лесных участков будут штрафовать за бездействие при пожарах — для них введут административную ответственность. Штрафы составят от 5 тыс. до 250 тыс. рублей.