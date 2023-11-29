Реклама
Прямой эфир
Мир
ХАМАС сообщило о гибели трех заложников в результате обстрела со стороны ЦАХАЛ
Мир
Посол Израиля заявил о семи россиянах в плену ХАМАС
Мир
Кулеба заявил о становлении ВСУ де-факто армией НАТО
Общество
Суд заочно арестовал певицу Джамалу по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Глава МИД Латвии назвал Россию единственной внешней угрозой для Европы
Наука и техника
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» затоплен в Тихом океане
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала ошибкой выход Великобритании из Евросоюза

0
Фото: Global Look Press/IMAGO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) является ошибкой, которую придется исправлять новому поколению. Об этом 29 ноября сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изданию Politico.

«Я постоянно говорю своим детям: «Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять». Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно», — заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналиста о гипотетическом возвращении Великобритании в ЕС.

Также издание со ссылкой на опрос Deltapoll сообщило, что более 48% респондентов в Великобритании сообщили о своем желании снова присоединиться к ЕС, если бы проводился референдум, 36% высказались против.

Почем фунт лиха: британцы всё больше недовольны Brexit
Могут ли они наладить отношения с Евросоюзом

В июне мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобритания к 2050 году может вновь стать членом ЕС. Он отметил, что официальная программа партии лейбористов предусматривает более тесное взаимодействие с ЕС, но не возвращение в состав Евросоюза. Согласно опросам общественного мнения, лейбористы опережают по популярности правящую Консервативную партию и имеют высокие шансы победить на парламентских выборах в 2024 году.

22 мая в Великобритании были опубликованы результаты опроса жителей королевства, согласно которому большинство подданных, 56%, считает, что выход страны из состава Евросоюза обернулся провалом.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания англ. слов: Britain — Британия; Exit — выход).

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023