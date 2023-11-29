Глава ЕК фон дер Ляйен назвала ошибкой выход Великобритании из Евросоюза

Выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) является ошибкой, которую придется исправлять новому поколению. Об этом 29 ноября сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изданию Politico.

«Я постоянно говорю своим детям: «Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять». Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно», — заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналиста о гипотетическом возвращении Великобритании в ЕС.

Также издание со ссылкой на опрос Deltapoll сообщило, что более 48% респондентов в Великобритании сообщили о своем желании снова присоединиться к ЕС, если бы проводился референдум, 36% высказались против.

В июне мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобритания к 2050 году может вновь стать членом ЕС. Он отметил, что официальная программа партии лейбористов предусматривает более тесное взаимодействие с ЕС, но не возвращение в состав Евросоюза. Согласно опросам общественного мнения, лейбористы опережают по популярности правящую Консервативную партию и имеют высокие шансы победить на парламентских выборах в 2024 году.

22 мая в Великобритании были опубликованы результаты опроса жителей королевства, согласно которому большинство подданных, 56%, считает, что выход страны из состава Евросоюза обернулся провалом.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания англ. слов: Britain — Британия; Exit — выход).

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.