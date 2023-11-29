ХАМАС включил 13-летнюю россиянку в список для обмена

Тринадцатилетняя дочь гражданина РФ Гали Таращански включена в список обмена между ХАМАС и Израилем на 29 ноября, сообщили в МИД России.

«В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански, дочь российского гражданина. О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС», — сказали ТАСС в российском дипведомстве.

В МИДе рассчитывают, что достигнутые договоренности будут выполнены.

Утром 26 ноября стало известно о передаче Международному комитету Красного Креста заложника с российским гражданством. Им оказался 25-летний Рон Кривой, который работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который ХАМАС атаковало 7 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Москва позитивно оценивает жест доброй воли палестинского движения по освобождению заложника с гражданством РФ, а также готовность палестинского движения взаимодействовать для решения гуманитарных проблем.

В этот же день семья освобожденного из Газы россиянина Рони Кривого поблагодарила МИД России, лично главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в гуманитарной операции.

28 ноября замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук написал на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter), что ХАМАС готово освободить несколько заложников с российским гражданством вне сделки с Израилем в знак признательности за позицию президента РФ Владимира Путина.

Соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу утром 24 ноября. 28 ноября сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.