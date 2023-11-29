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Военный эксперт назвал самую неэффективную технику ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: БТР М113 является самой неэффективной техникой ВСУ
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Американский бронетранспортер (БТР) М113 является самой неэффективной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при такой погоде. Такое мнение капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал в среду, 29 ноября.

Эксперт назвал еще одно неэффективное оружие Киева.

«У них есть миномет «Молот». Они говорят, что довели его [до ума], но он всё время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномета. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли», — сказал военный эксперт в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее в этот день обозреватель Дэвид Экс сообщил в своей статье для Forbes, что Вооруженные силы Украины потеряли первый танк Leopard 1A5 из предоставленных Германией.

По его словам, танк подвергся артиллерийскому огню со стороны российской армии или пострадал от разрыва мины, сообщается на сайте aif.ru.

Потеря танка Leopard 1A5 случилась слишком быстро, даже если учитывать его уязвимость: толщина брони, по словам обозревателя, составляет не больше 70 мм, пишет «Ридус».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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