Обессилевшая рысь вышла за помощью к людям в Енисейске. Сотрудники полиции взяли хищницу под охрану, сообщает в среду, 29 ноября, пресс-служба главка МВД России по Красноярскому краю.

О животном сообщил в дежурную часть местный житель, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Мужчина рассказал, что напротив его дома на улице Бабушкина находится рысь.

В свою очередь, стражи порядка сообщили информацию о звере в Центр охраны дикой природы «Инстинкт» в Красноярске. На место выехали специалисты организации, до их приезда за животным присматривают полицейские.