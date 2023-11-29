Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции был солдатом-наемником в Литве

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме Андрей Кушлевич служил в качестве солдата-наемника в Литве. Об этом 29 ноября сообщает турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники.

Отмечается, что он выпустил в своих жертв пять пуль, после чего, взяв пятилетнего сына, скрылся в Литве через Францию.

«Установлено, что [подозреваемый] А.К., проживавший в отеле в Бодруме, после совершения убийств 24 ноября отправился в аэропорт Анкары на автомобиле, принадлежащем его бывшей жене Ирине Двизовой, вместе со своим сыном М.К. сначала во Францию, а затем в Литву», — указано в материале газеты.

При этом автомобиль самого мужчины был найден припаркованным в Бодруме. По данным СМИ, в теле Ирины Двизовой было три пулевых отверстия, у ее дочери Даяны, в которую стреляли из того же пистолета, — два пулевых отверстия. Подозреваемый избавился от оружия, выбросив его в мусорный контейнер.

Как отмечает «РИА Новости», Двизова пыталась лишить бывшего супруга Кушлевича родительских прав. До него ее первым мужем был экс-депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, мужчина умер в 2011 году.

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме нашли мертвыми россиянку — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На записи видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

Источник из близкого окружения Двизовой сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой. Собеседник рассказал, что россиянка с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего мужа через сухопутную границу в Грузии. Однако мужчина выследил их, проник в дом и учинил расправу. Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

Генконсульство России в Анталье сообщило «Известиям», что находится на связи с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме. После получения необходимых сведений журналистам и общественности будет дан дополнительный комментарий по ситуации, отметили там.