В Казахстане дали почти семь лет колонии наемнику за бои под Артемовском

Гражданина Казахстана, который принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника, приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды.

Как определил суд, житель поселка Топар в этом году вступил в частную военную компанию «Вагнер» за вознаграждение в виде денежных средств. Он воевал в Артемовске (украинское название — Бахмут), где был ранен, после чего мужчину комиссовали и вернули на родину.

Так, суд вменяет ему обвинение по ст. 170 ч. 3 УК Казахстана («Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства»).

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника», — сказано в заявлении.

Отмечается, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, однако судом было признано смягчающим обстоятельством полное признание мужчиной вины.

Ранее, 23 ноября, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить совместные усилия для поиска «формулы мира» между РФ и Украиной. Он отметил, что нельзя допустить того, чтобы «братские русский и украинский народы» разошлись по сторонам на десятки и сотни лет с взаимными обидами друг к другу.