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Три территориальных управления появятся в структуре администрации Тамбова

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В структуру горадминистрации Тамбова внесены изменения, согласно которым будут образованы не менее трех территориальных управлений. Об этом 29 ноября сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Трем управлениям будут переданы функции существующих комитета по делам горожан, административного комитета, а также ряд функций комитета по благоустройству и охране окружающей среды и ряд функций комитета ЖКХ. В последнем случае речь идет о работе с управляющими компаниями.

Предполагается, что теруправления сократят цепочку обращений жителей в горадминистрацию, упростив таким образом взаимодействие с горожанами. Каждое из управлений будет располагаться в том районе, за который его назначили ответственным.

По данным информагентства, депутаты гордумы поддержали изменения в структуре администрации. Территориальные управления должны начать работать уже в начале 2024 года. Отмечается, что штатная численность администрации при этом не изменится, поскольку сотрудников управлений перебазируют из уже работающих в администрации. Количество заместителей главы города будет уменьшено, но начальники теруправлений будут в статусе заместителей.

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