Мышевидные грызуны захватили Ставропольский край

Мышевидные грызуны, преимущественно полевки, заполонили поля Ставропольского края. В отдельных районах превышен так называемый порог вредоносности, сообщает пресс-служба регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

На конец ноября 2023 года на площади 1851,7 тыс. га полей озимых зерновых культур, рапса, садов, многолетних трав, пастбищ, выгонов и лесополос грызуны захватили 1324,2 тыс. га. Средняя численность мышей составляет 27 жилых нор на 1 га. При этом максимальное количество грызунов достигает почти 100 нор на 1 га.

За счет регионального бюджеты закуплены родентициды — регламентированные средства для борьбы с такими вредителями. Химикаты хранятся на складе филиала Россельхозцентра и при необходимости выдаются в округа. Летом и осенью 2023 года защитные мероприятия провели на площади 273,11 тыс. га, пишет ИА StavropolMedia.

Ранее в ноябре сообщалось, что город Карумба в австралийском штате Квинсленд пережил нашествие крыс. Они заполонили прибрежную зону, где стали массово гибнуть и разлагаться.