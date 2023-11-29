Прокуратура потребовала отремонтировать больницу в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в центральной районной больнице в Молоковском районе Тверской области. Учреждению предписано выполнить ремонт.

Во время проверки установлено, что крыша больницы протекает. Кроме того, не соответствует нормам состояние полов. В помещениях обнаружен грибок, пишут «Тверские ведомости».

Руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура проконтролирует ход ремонта.

В конце октября на ремонт взрослой поликлиники Сурской больницы в Ульяновской области направили 17 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию крыши.