Две мини-теплицы для выращивания деревьев возведут в Красноярском крае

Две мини-теплицы для выращивания сеянцев хвойных деревьев с закрытой корневой системой построят в лесничествах Красноярского края в 2024 год. В комплексах будут выращивать почти 500 тыс. молодых деревьев, сообщает ИА KrasnoyarskMedia в среду, 29 ноября.

Речь идет о Верхнеманском и Усольском лесничествах. Весной на их территориях приступят к монтажу теплиц. Ожидается, что работы завершатся к осени того же года. Первые посадки в них проведут в 2025 году.

На данный момент в регионе работают шесть подобных теплиц. В 2024 году в них вырастят около 2 млн саженцев сосны и кедра. Затем их высадят в места после вырубок и пожаров. К 2026 году планируется возвести 15 подобных мини-комплексов. Это позволит обеспечить посадочным материалом местные лесничества и арендаторов.

По словам министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексея Панова, технология выращивания сеянцев с закрытой корневой системой позволяет получать качественные и здоровые деревца за несколько месяцев.

Пилотной площадкой для выращивания сеянцев стало Красноярское лесничество. Там построили сразу две теплицы с объемом выращивания почти 500 тыс. деревьев в год. Комплексы возвели по индивидуальному проекту из материалов местных производителей. Как считают эксперты, такие теплицы могут выдержать сильный ветер и большое количество осадков.