Проект фиджитал-центра создадут в Воронеже за 1,74 млн рублей

В Воронеже выбрали подрядчика, который займется созданием проекта «умной» спортивной площадки. Первый для города фиджитал-центр появится на Петровской набережной.

В качестве заказчика выступает управление строительной политики. Ожидается, что объект будет включать поле для мини-футбола с искусственным покрытием и вспомогательными зонами, площадку для баскетбола, территорию воркаута и тренажеров, а также само сооружение модульного фиджитал-центра. Об этом сообщает ИА «Абирег». Финансирование будет вестись из регионального и муниципального бюджетов.

Разработать проект необходимо до 1 апреля 2024 года. В качестве подрядчика выбрали ООО «Арт-Объект», которое предложило исполнить контракт за 1,74 млн рублей.

Новый центр станет завершением второй очереди благоустройства Петровской набережной. Там же планируется строительство спортивного кластера со скейт-парком, памп-треком и другими активностями.

Фиджитал-спорт был официально признан как вид спорта в феврале 2023 года. Он предусматривает совмещение компьютерных видов спорта и физических игр.