Отсутствие на декабрьском саммите Евросоюза консенсуса по вопросу вступления Украины в объединение может стать подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом 27 ноября сообщило датское издание DR.

Ожидается, что на встрече глав государств и правительств Евросоюза, запланированной на середину декабря, европейские лидеры примут исторические и далеко идущие решения, которые приблизят Украину к вступлению в ЕС.

«Однако планы проведения большого украинского саммита в декабре столкнулись с растущими препятствиями. И то, что должно было стать историческим саммитом европейской поддержки Украины, вместо этого может оказаться большим европейским рождественским подарком для президента Путина <…>», — говорится в сообщении.

Так, внутри ЕС становится всё больше политических лидеров, сомневающихся в военных возможностях Киева и считающих внутриполитическую повестку своих стран важнее украинской.

Кроме того, из-за внутренних разногласий государства Евросоюза в декабре могут отложить на следующий год принятие решений, связанных с членством Украины. Также европейские страны могут не прийти к единому мнению по вопросу трехлетнего финансирования Киева, а согласовать помощь только на 2024 год, уточняет DR.

Автор статьи также напомнил, что в 2024 году и в Европе, и в США пройдут выборы, исход которых может оказаться выгоден России. По мнению журналистов, если президент России сумеет найти компромисс с ЕС, это станет «болезненным поражением» для Киева, обращает внимание «Газета.Ru».

Ранее, 27 ноября, экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ЕС выглядит довольно слабым из-за проблем с финансированием Киева. Ранее в тот день газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь, а дефицит боеприпасов означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени.

В последнее время стало появляться всё больше высказываний о поражении Украины. В частности, 20 ноября евродепутат Гуннар Бек заявил в беседе с «Известиями», что Киев вряд ли способен выиграть противостояние. Он отметил, что победа Украины изначально была иллюзией. Бек отметил, что в конечном итоге число украинских потерь может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию конфликта, поскольку позиции России становятся всё сильнее.