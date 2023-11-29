Ремонт шести мостовых сооружений завершили в округах Подмосковья

В Московской области на дорогах регионального значения отремонтировали шесть путепроводов. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах, из них полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осётр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуево, а также путепровод вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также отремонтированы мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе в Истре, путепровод через железнодорожные пути на улице Пушкина в Серпухове, мостовой переход через Нару на улице Площадь Свободы в Наро-Фоминске.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», объекты отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы продолжаются еще на семи сооружениях. В декабре планируется завершить первый этап капремонта путепровода на улице Федотовской в Воскресенске и на мостовом переходе через Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске.