Организацию питания в школах проверят в Орловской области

Роспотребнадзор проводит мониторинг организации горячего питания в школах Орловской области. Предписания устранить нарушения уже выданы 81 заведению.

По данным InfoOrel.ru, на соответствие температуры и массы, а также на микробиологические и санитарно-химические показатели исследовали больше 700 готовых блюд. Несоответствие нормам выявлено менее чем в 0,3% проб. Родителям и законным представителям напоминают, что при наличии жалоб на организацию питания следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.

В текущем учебном году 80,2% образовательных учреждений Орловской области самостоятельно организовывают питание школьников. 19,8% учреждений заключили контракты с предприятиями общественного питания. Горячим питанием охвачен 71,25% учеников.