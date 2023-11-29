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Карта спецоперации на Украине 29 ноября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 ноября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны РФ, на купянском направлении в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери Киева составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики. За сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 250 бойцов, пять танков и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

На южнодонецком направлении российские силы отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 55 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 746 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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