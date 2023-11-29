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Беспилотник ВСУ уничтожен над Ростовской областью

Минобороны: над Ростовской областью уничтожен беспилотник ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Над Ростовской областью в среду, 29 ноября, уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Утром в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Подмосковье. Аппарат ликвидировали над территорией Подольского городского округа Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о предотвращении атаки беспилотника. Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет.

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Ранее, 27 ноября, украинский беспилотник был уничтожен в Рязанской области силами противовоздушной обороны РФ. Беспилотный летательный аппарат сбили около 21:30.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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