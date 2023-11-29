Неизвестный с ножом напал на школу в Польше, есть раненые, сообщает 29 ноября местное издание Eostroleka.

Как отмечается, инцидент произошел в школе в Кадзидло Остроленского района. Мужчина напал с ножом на учеников во время занятий. Ранения получили двое учащихся, их госпитализировали.

Напавший скрылся с места преступления. Предполагается, что он является учеником этой школы. Ведутся его поиски.

Все места, где находятся дети и молодежь, были взяты под охрану. Территория вокруг школы оцеплена полицейскими.

Ранее, 18 октября, в польской Познани неизвестный мужчина напал с ножом на дошкольников, тяжело ранив пятилетнего ребенка. Группа детей находилась на прогулке, когда к ним подошел незнакомец. Позднее стало известно, что ребенок скончался от полученных травм в больнице.

Напавшим на детей оказался 71-летний мужчина, который живет недалеко от детского сада. Его задержала женщина-полицейский, которая не была на службе в этот день и просто проходила мимо.