Температура воздуха превысит норму на 10 градусов в Новосибирской области

Синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов в последний день ноября в Новосибирской области. Температура превысит климатическую норму на 10 градусов.

По словам начальника Новосибирского гидрометцентра Анны Лапчик, активный циклон, который сейчас расположен над европейской частью России, вызвал движение воздушных масс над Средней Азией. Воздух активно проникает в Новосибирскую область. До 1 декабря осадки в регионе практически не ожидаются. Но в первый день зимы местами выпадет мокрый снег. Об этом пишет VN.ru.

30 ноября температура воздуха составит +2 градуса, 1 декабря ожидается +1 градус. В выходные дневная температура понизится до –3 градусов, по ночам ожидается –5 градусов.

Ранее в этот день на юге Сахалина несколько школ перешли на дистанционное обучение из-за урагана.