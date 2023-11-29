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Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16

Столтенберг: поставки Киеву F-16 не изменят фундаментально ситуацию на поле боя
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Фото: Global Look Press/George Calin/Inquam Photos
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Поставки Киеву F-16 не изменят фундаментально ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 29 ноября на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале NATO News.

«Поставки F-16 позволят нанести потери российской армии, но это не «серебряная пуля», которая сама по себе решит все проблемы и позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя», — отметил Столтенберг после встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Он не дал ответа о сроках поставки самолетов Украине, подчеркнув, что «самолеты есть», но все будет зависеть от сроков подготовки пилотов.

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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что украинское минобороны создало отдельную структуру «Офис-61», которая займется вопросами интеграции американских истребителей F-16 в состав военно-воздушных сил (ВВС) Украины. В числе основных задач этого подразделения поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов, защита аэродромной инфраструктуры, отбор и обучение летного состава и другого персонала и поддержка жизненного цикла самолетов.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Между тем глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале ноября заявил, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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