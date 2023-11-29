Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет

Советская актриса Тамара Солодовникова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом 29 ноября сообщает ИА Regnum.

Источник агентства сообщил, что она скончалась 24 ноября в своей квартире в Конаковском проезде в Москве. Сердечно-сосудистая недостаточность стала причиной смерти актрисы.

Тамара Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Актриса играла в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая, где познакомилась с будущим супругом — выпускником ГИТИСа Сергеем Штейеном. В 1953 году вместе с ним Солодовникова начала работу в Рижский русском театре драмы им. М. Чехова, а в 1958-м они перешли в Московский гастрольный театр комедии при «Росконцерте».

Также актриса снялась в таких фильмах, как «Скрипка Ротшильда», «Графиня», «Дом и хозяин» и «Глава семьи». За свою карьеру Солодовникова работала с Евгением Сидихиным, Людмилой Чурсиной и Сергеем Маковецким.