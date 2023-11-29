Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО
Мир
Сийярто рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Общество
Больше половины жителей России считает завтрак лучшим временем наедине с собой
Мир
Трамп обвинил Байдена в разрушении американской мечты и упадке США
Политика
Политолог оценила слова Мишеля об отсутствии согласия по членству Украины в ЕС
Мир
В Израиле заявили об остающихся в плену ХАМАС более 160 заложниках
Мир
Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»
Сюжет:

Число пострадавших при обстреле в Пологах возросло до двух

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при обстреле в Пологах Запорожской области возросло до двух. Об этом 29 ноября сообщает источник «Известий».

По уточненной информации, в результате ракетного удара боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Пологи были ранены две женщины.

Ранее в этот день сообщалось, что при ракетном ударе по жилому сектору города Пологи в Запорожской области получила ранения местная жительница. В частности, пять ракет ударили по улицам Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. При этом полностью был разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки были повреждены.

Уйти в Работино: ВФУ несут большие потери на запорожском направлении
Спорадические атаки продлятся еще неделю-две — до наступления распутицы, уверены эксперты

До этого, 22 ноября, также сообщалось, что российские силы за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ на запорожском направлении. Также на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023