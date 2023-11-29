Число пострадавших при обстреле в Пологах Запорожской области возросло до двух. Об этом 29 ноября сообщает источник «Известий».

По уточненной информации, в результате ракетного удара боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Пологи были ранены две женщины.

Ранее в этот день сообщалось, что при ракетном ударе по жилому сектору города Пологи в Запорожской области получила ранения местная жительница. В частности, пять ракет ударили по улицам Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. При этом полностью был разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки были повреждены.

До этого, 22 ноября, также сообщалось, что российские силы за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ на запорожском направлении. Также на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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