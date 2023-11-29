Схему движения скорректируют в центре Барнаула после открытия путепровода

В центре Барнаула после открытия реконструированного путепровода на проспекте Ленина изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 1 декабря перестанут действовать выделенные полосы на проспекте Калинина, улице Аносова, на участке от проспекта Ленина от улицы Матросова до Аносова. Однако выделенки останутся на проспектах Ленина и Строителей.

«На пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна будет возвращено движение в прямом направлении по трем полосам движения в сторону улицы Кулагина. На пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна будет возвращено левоповоротное направление движения из крайней левой полосы», — говорится в сообщении.

Как уточняет altapress.ru, существующая организация движения сохранится на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина, на улице Профинтерна в районе пересечения с проспектом Калинина.