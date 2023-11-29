Арендодатель убитой в Турции россиянки рассказал о суде с ней

Арендодатель Данас Будиловскис, который несколько лет назад сдавал в Литве свою квартиру убитой в турецком Бодруме модели Ирине Двизовой и ее бывшему супругу, рассказал, что их сотрудничество закончилось судебным разбирательством. Об этом 29 ноября сообщил «Известиям» сам Будиловскис.

«По решению литовского суда она [Двизова] осталась мне должна деньги, она мне не заплатила. Делопроизводство частично было перенесено в Россию, и после этого деньги я получил. На сегодняшний день оставшийся долг — незначительная сумма, до €10 тыс.», — отметил Будиловскис.

Он отметил, что о смерти Двизовой узнал от юристов, которые прислали ему криминальную хронику. После этого Будиловскис принял решение отозвать претензию к Двизовой и сообщил об этом юристу.

Он заявил, что у него с Двизовой были исключительно деловые отношения, которые закончились судебным разбирательством о долге. Будиловскис выиграл процесс, но Двизова не стала выплачивать ему деньги. Юристы выяснили, что у россиянки есть недвижимость в Москве, и разбирательство перешло в российскую юрисдикцию. После этого Двизова начала выплачивать долг.

По словам Будиловскиса, о бывшем муже россиянки он узнал больше информации из СМИ, чем при личном общении. Арендодатель отметил, что в последние четыре года он с Двизовой общался только через юристов.

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме нашли мертвыми россиянку и ее дочь. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается Андрей К., который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день были опубликованы кадры, где был запечатлен подозреваемый в убийстве модели и ее дочери. На видео мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Дата, когда была сделана запись, неизвестна.