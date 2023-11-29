Новый туристический маршрут «Соловьи и железо» получил статус национального в Курской области. Соответствующее решение принято в министерстве экономического развития России.

Маршрут рассчитан на два дня и охватывает разные достопримечательности региона. В частности, путешественники могут посетить мемориальный комплекс «Курская битва», усадьбу Афанасия Фета, Парк мельниц и другие объекты. Об этом сообщает ИА «Абирег». В маршруте объединены военно-патриотическая, промышленная и православная темы.

Первые поездки по маршруту запланированы на весну 2024 года. Присвоение национального статуса позволит претендовать на федеральный грант, который можно направить на развитие и информационную поддержку маршрута.