В Томской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка от менингита

В отношении врачей детской инфекционной больницы в Томской области возбудили уголовное дело. Об этом 29 ноября рассказал «Известиям» источник.

Поводом стала смерть полугодовалой девочки, которая 13 сентября скончалась от менингита. Ее поместили в реанимационное отделение с подозрением на менингококковую инфекцию. Проведенная терапия не помогла, и ребенок скончался от остановки сердца. Причиной смерти была указана надпочечная недостаточность.

Следователи определили, что врачи ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, что привело к смерти ребенка. По итогам расследования будет подтверждена или опровергнута эта версия.

Ранее, 21 сентября, в Хабаровском крае у 13 детей подтвердили энтеровирусный менингит. Также было зафиксировано 129 случаев заражения энтеровирусной инфекцией.