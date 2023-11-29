В Томской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка от менингита
В отношении врачей детской инфекционной больницы в Томской области возбудили уголовное дело. Об этом 29 ноября рассказал «Известиям» источник.
Поводом стала смерть полугодовалой девочки, которая 13 сентября скончалась от менингита. Ее поместили в реанимационное отделение с подозрением на менингококковую инфекцию. Проведенная терапия не помогла, и ребенок скончался от остановки сердца. Причиной смерти была указана надпочечная недостаточность.
Следователи определили, что врачи ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, что привело к смерти ребенка. По итогам расследования будет подтверждена или опровергнута эта версия.
Ранее, 21 сентября, в Хабаровском крае у 13 детей подтвердили энтеровирусный менингит. Также было зафиксировано 129 случаев заражения энтеровирусной инфекцией.