Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком на трассе в Тамбовской области
В Мичуринском округе Тамбовской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла днем 28 ноября на 24-м км автодороги Мичуринск – Липецк. Предварительно установлено, что 68-летний водитель «Лады Приора», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил грузовик Renault. От удара большегруз вылетел с дороги в кювет.
В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован в Мичуринскую центральную районную больницу, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».
В ГИБДД уточняют, что ДТП случилось во время сильного снегопада. Обстоятельства устанавливают.
В тот же день три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Сызрани (Самарская область). По факту ДТП организована проверка.