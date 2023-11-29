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Врач отнесла мед к самым опасным продуктам для женщин

Врач Орфанова: мед содержит бор, который снижает уровень женских гормонов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова 29 ноября рассказала «Газете.Ru», что употребление меда может обернуться снижением уровня женских гормонов.

«Стоит помнить, что употребление синтетических сахарозаменителей тоже может обернуться проблемами со здоровьем. Не стоит злоупотреблять и медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», — рассказала Орфанова.

По словам медика, избыточное потребление не имеющего питательной ценности сахара способствует развитию ожирения, сахарного диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

К вредным для женского организма продуктам врач также отнесла маргарин. Дело в том, что продукт содержит трансжиры, что вызывают целый спектр проблем от лишнего веса до риска развития онкологии. При употреблении маргарина процессы синтеза жиров (анаболизма) преобладают над распадом (катаболизмом), что значительно ускоряет набор веса.

Орфанова добавила, что особенно вреден для женского здоровья алкоголь. Его регулярное употребление в числе прочего ведет к изменению гормонального фона, ухудшению внешнего вида и репродуктивной функции.

«Также рекомендуется ограничить или полностью исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки, которые в основном состоят из пустых калорий, крахмала и дрожжей. Регулярное употребление таких продуктов может привести к лишнему весу и сопутствующим ему заболеваниям», — отметила акушерка, указав, что риск развития сахарного диабета у любителей белого хлеба втрое выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой.

Медик заключила, что серьезную опасность для женского здоровья представляют супы, лапша быстрого приготовления и бульонные кубики из-за высокого содержания соли и специй. Указанные продукты ведут к обострению гастрита или язв, поскольку слизистая желудка у женщин нежнее.

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Количество употребляемого сахара не должно быть больше 10% от общего суточного потребления продуктов, заявила ранее, 15 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это относится абсолютно ко всем видам сахара, включая свекольный, белый, тростниковый, коричневый, рафинированный и нерафинированный.

До этого, 13 ноября, Соломатина заявила, что самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. В указанных продуктах содержится большое количество ароматизаторов, сахара, а в вафлях — трансжиров, пояснила она.

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