Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО

Среди стран ― членов НАТО усталости от оказания помощи Украине нет, заявил 29 ноября на пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я не заметил никаких признаков усталости, никаких признаков желания дать задний ход», — приводит его выступление AFP News Agency на своем YouTube-канале.

Он указал на то, что Соединенные Штаты и их партнеры по Североатлантическому альянсу готовы продолжать поддержку Украины.

«Некоторые задавались вопросом, следует ли США и их партнерам в НАТО продолжать поддерживать Украину. Но ответ сегодня в НАТО четкий и непоколебимый: мы должны и будем поддерживать Украину», — сказал госсекретарь США.

Также он поднял тему вступления Украины в альянс. По его словам, она войдет в НАТО, когда все страны альянса с этим согласятся и все условия будут соблюдены.

При этом ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД стран-членов НАТО стало понятно, что на саммите блока в 2024 году Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс.

Накануне издание Euractiv сообщило, что между странами ― членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Тогда же, 28 ноября, офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе и НАТО, отметили там.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.