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В Свердловской области погибли четыре человека в ДТП с автобусом

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Фото: ГИБДД Свердловской области
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Автомобиль Renault врезался в междугородний автобус King Long на 208-м км автодороги Екатеринбург – Серов, в результате погибли четыре человека. Об этом 29 ноября сообщает ГИБДД Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено», двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра «обгон» потерял контроль за управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с междугородним автобусом «Кинг Лонг», двигающимся по маршруту № 818 Североуральск – Екатеринбург», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате погибли водитель и три пассажира Renault. В момент ДТП в автобусе находилось 27 человек, включая водителя. Из них никто не пострадал, добавили в областном ГИБДД.

По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

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Ранее, 27 ноября, сообщалось о массовом ДТП на кольцевой дороге в Москве. Столкнулись три грузовика и автомобиль Peugeot, следовавшие друг за другом по одной полосе. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

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