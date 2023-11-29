Три аварийных дома расселили в Калуге

Три аварийных дома расселили на территории Калуги за счет освобождения муниципальных жилых помещений. В зданиях будет выполнен ремонт.

Дома расположены на улицах Театральной, Баумана и в Григоровом переулке. Все здания являются объектами культурного наследия, уточняет газета «Весть».

В дальнейшем управление ЖКХ намерено перевести помещения в статус нежилых. Затем на конкурсной основе их передадут третьим лицам для полного восстановления.

В рамках действующей программы в Калужской области планируют расселить 219 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Площадь жилья составляет 67,12 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшат больше 4,5 тыс. человек. На текущий момент переселены 3,3 тыс. человек.