Число погибших от непогоды на Украине достигло 12 человек
На Украине из-за последствий непогоды скончались 12 человек. Об этом 29 ноября сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.
«В настоящее время на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. 23 человека пострадали, среди них два ребенка», — написал он в Telegram.
Всего была оказана помощь 4 тыс. человек, в том числе 226 детям. Продолжаются работы по очистке автодорог в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
В ночь на 27 ноября на Украину обрушился средиземноморский циклон. Наблюдались снегопады и сильный ветер. По информации Клименко, наиболее сложная обстановка складывается в Одесской области.
27 ноября сообщалось, что три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов. Погибли одна женщина и двое мужчин.