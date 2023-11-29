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Американист подвел итоги визита президента Аргентины в США

Американист Дудаков: визит Милея в США указывает на проблемы в сотрудничестве
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Визит новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в США показывает, что двусторонние отношения пока складываются не лучшим образом. Об этом «Известиям» 29 ноября заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне Милей в ходе рабочего визита в Вашингтон встретился с советником главы США по национальной безопасности Джейком Салливаном, где обе стороны пообещали поддерживать тесный контакт в будущем.

«Хавьер Милей после избрания президентом поумерил свою риторику и отказался от жесткой проамериканской позиции. Сейчас он готов к кооперации с Бразилией и с Китаем, при этом не оставляет надежд хорошо договориться с Вашингтоном», — считает Дудаков.

При этом политолог указал, что несмотря на свои проамериканские взгляды, у Милея присутствуют определенные проблемы в диалоге со Штатами, так как он не является тем главой Аргентины, которого хотел бы видеть Белый дом.

«[Президент США Джо] Байден к нему относится довольно прохладно. <...> Как раз визит Милея в Вашингтон показывает, что отношения не лучшим образом складываются, поэтому сам Байден с Милеем встречаться и не собирался, а отправил на эту встречу только своего советника. Для Милея важно договориться о реструктуризации долга перед МВФ (Международным валютным фондом. — Ред.) США. Ну и, вполне возможно, заручиться некой поддержкой Штатов. Получится это или нет — большой вопрос», — отметил американист.

Также Дудаков допустил, что в случае неудачного диалога с Соединенными Штатами, Милей следом отправится в Китай и «будет упрашивать помочь с экономическим кризисом», который развернулся в Аргентине.

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В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отмечал, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

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