Азербайджан и Грузия завезли на Ставрополье более 2,5 тыс. т хурмы
В Ставропольский край с начала 2023 года завезли 2557 т свежей хурмы, привезенной из Азербайджана и Грузии. Всю продукцию проверили специалисты из Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
Перед поступлением на прилавки из партий фруктов отбирали образцы для исследования безопасности и фитосанитарного состояния.
Как отмечает ИА StavropolMedia, общий объем импортируемых фруктов вырос на 18%. Из Азербайджана завезли 2335 т хурмы, из Грузии — 222 т.
Ранее в ноябре сообщалось, что Ставропольский край в 1,4 раза увеличил экспорт продуктов в Китай. С начала 2023 года предприятия края направили в Поднебесную около 31 тыс. т товаров.