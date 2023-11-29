В ЦИАН рассказали о самых популярных способах обмана при аренде жилья

В некоторых случаях мошенники, предлагая забронировать объект для посуточной аренды, спрашивают предоплату. Но, отдав деньги, арендатор узнает, что никакого варианта жилья нет. О таком популярном способе обмана рассказал на пресс-конференции гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев.

«Есть неприятные истории, когда просят предоплату, предлагают перевести 5 тыс. или 10 тыс. рублей. Особенно эта схема популярна при посуточной аренде. Представляются арендодателями, человек переводит предоплату, а потом выясняется, что никакого объекта и не было», — пояснил представитель бизнеса.

В то же время он уточнил, что платформа может из диалогов арендодателя и покупателя по ключевым словам вылавливать сигналы потенциального обмана.

Кроме того, иногда в ЦИАН замечали, что некоторые фотографии в объявлениях уже публиковались в сообщениях с другими адресами.

Григорьев посоветовал людям лично участвовать в сделке и контролировать перевод денег.

Согласно данным Минфина, в 2022 году на платформе объявления разместили более 912 тыс. профессионалов, с участием которых проходит примерно 80% всех сделок с недвижимостью в России.

Ранее, 22 ноября, эксперты «Авито Недвижимости» и «Авито Работы» сообщили «Известиям», какую долю от средних зарплатных предложений придется потратить на съем однокомнатного жилья в городах-миллионниках продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику. Так, меньше всего денег на съем квартиры будет уходить у дальнобойщиков (17% от заработка), небольшую часть заработной платы потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). При этом юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.