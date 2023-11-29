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Глава МИД Латвии назвал Россию единственной внешней угрозой для Европы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bernd Elmenthaler
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Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил 29 ноября, что Россия является единственной внешней угрозой для Европы.

Кариньш заявил, что он совместно с коллегами из Эстонии и Литвы Маргусом Цахкной и Витаутасом Ландсбергисом решил отказаться от участия во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится в Скопье, из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«ОБСЕ была создана для обеспечения сотрудничества и безопасности в Европе, сегодня единственная внешняя угроза Европе исходит от России», — написал Кариньш в соцсети Х (бывш. Twitter).

Накануне стало известно, что Украина в знак протеста против участия во встрече российского министра также будет бойкотировать заседание в Скопье.

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28 ноября представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН.

Сам Лавров днем ранее в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече.

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