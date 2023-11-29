Глава МИД Латвии назвал Россию единственной внешней угрозой для Европы
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил 29 ноября, что Россия является единственной внешней угрозой для Европы.
Кариньш заявил, что он совместно с коллегами из Эстонии и Литвы Маргусом Цахкной и Витаутасом Ландсбергисом решил отказаться от участия во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится в Скопье, из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«ОБСЕ была создана для обеспечения сотрудничества и безопасности в Европе, сегодня единственная внешняя угроза Европе исходит от России», — написал Кариньш в соцсети Х (бывш. Twitter).
Накануне стало известно, что Украина в знак протеста против участия во встрече российского министра также будет бойкотировать заседание в Скопье.
28 ноября представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН.
Сам Лавров днем ранее в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».
До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече.