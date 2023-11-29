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Больше 3 тыс. нарушений ПДД выявили в Ульяновской области за сутки

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За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировали больше 3 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

Почти 2,2 тыс. нарушений связано с превышением скорости. В 24 автомобилях выявлено нарушение светопропускаемости стекол. За управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками к ответственности привлечены 18 человек. В восьми случаях правила движения нарушили водители общественного транспорта.

В пьяном состоянии за руль сели пять водителей.

Всего за сутки в регионе произошло 20 ДТП. Пострадавших в авариях нет, но машины получили механические повреждения.

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