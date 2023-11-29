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Врач назвала опасные последствия отказа от выхода на улицу

Врач Ворожбит: люди, которые редко выходят на улицу, апатичны и разбиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Люди, которые редко выходят на улицу, сталкиваются с рядом опасных последствий для своего здоровья. Об этом 29 ноября рассказала главный врач «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Ворожбит.

По ее словам, отказ от прогулок приводит к апатии, чувству разбитости и переутомления. Длительное отсутствие на свежем воздухе снижает иммунитет, что грозит быстрому заражению сезонными болезнями.

«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — рассказала Ворожбит «Газете.Ru».

Врач отметила, что даже легкая физическая активность на улице снизит риск ожирения и сахарного диабета, положительно повлияет на состояние сердца, сосудов и дыхательной системы. Также ходьба окажет стимулирующее действие на функцию пищеварительного тракта, улучшит качество и продолжительность жизни.

«Если же говорить о прогулках на свежем воздухе, это отличный способ насытиться кислородом, активировать иммунную защиту и когнитивные функции. После прогулки улучшается настроение, человек становится более спокойным, сосредоточенным, внимательным, лучше запоминает новую информацию», — заверила эксперт.

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Ворожбит рекомендовала совершать прогулки тем, чья физическая активность минимальна — офисным и домашним работникам, а также тем, кто чья работа связана с длительным напряжением глаз.

«Пешие прогулки рекомендованы пожилым, а также людям с избыточной массой тела или сахарным диабетом. Ходьба положительно сказывается на состоянии углеводного и липидного обмена, помогает снизить или поддерживать массу тела. При ходьбе сгорает чуть меньше одной килокалории на один килограмм веса на каждый пройденный километр. При болезнях суставов, артрозе, артрите, остеохондрозе, ходьба — самый подходящий вид нагрузки», — отметила врач.

Начать прогулки на улице следует как минимум с 30 минут в день. Это позволит поддержать работу иммунной системы, насытить организм кислородом и переключить внимание на отдых.

Накануне врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что биологически активные добавки могут стать отличным помощником для поддержания иммунитета в периоды высокой заболеваемости вирусными инфекциями и простудами.

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