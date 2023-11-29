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Жительница запорожских Полог пострадала при обстреле со стороны ВСУ

«РИА Новости»: мирная жительница ранена при обстреле ВСУ запорожского города Пологи
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщили 29 ноября журналистам в местных оперативных службах.

«Пять ракет ударили по улицам Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. Одна ракета не взорвалась, на месте будут работать саперы для обезвреживания. Полностью разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки повреждены. При обстреле пострадала одна женщина, ее оперируют, состояние тяжелое», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Днем ранее, 28 ноября, «Известия» показали кадры жилых домов после обстрела Донецка. В пострадавших зданиях были выбиты стекла, а часть фундамента обрушилась.

До этого, 27 ноября, ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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